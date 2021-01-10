مكافحة الأمراض يُحذّر من تزايد عدد إصابات كورونا في البلاد

حذر رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، اليوم الأحد، من تزايد خطورة الأوضاع بعدما كسرت الإصابات بفيروس كورونا حاجز المائة ألف إصابة في ليبيا.

وعبر النجار في تصريحات صحفية، عن قلقه حيال الوضع الوبائي في ليبيا، مبينا أن مراكز العزل باتت عاجزة تقريبًا عن تقديم الخدمة اللازمة للمرضى جراء استمرار ارتفاع أعداد المصابين.

وأشار النجار إلى أنّ هناك تأخرًا في إنشاء مراكز جديدة للعزل أو توسيع القائمة منها لاستيعاب مزيد من المصابين، في مقابل ارتفاع وتيرة الإصابات بالمرض.

وأكد أنّ الوضع يتجه إلى مستوى الخطر إذا استمر ارتفاع عدد الإصابات، إذ لن يكون بمقدور مراكز العزل استيعابها، بالإضافة إلى النقص الحاصل في الكوادر الطبية والإمكانات المختلفة.

واختتم النجار حديثه، مبينا أن الإصابات الأكبر تتركز في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل بنغازي وطرابلس ومصراتة، لافتًا إلى عوامل أخرى قد تكون وراء ارتفاع الإصابات في هذه المدن، منها وجود موانئ بحرية ومطارات تستقبل وافدين من الخارج.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت، 743 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ تفشي الفيروس في مارس الماضي، إلى 104 ألف و754 إصابة، و1581 حالة وفاة؟