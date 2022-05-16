مكافحة الأمراض يُشدّد على ضرورة استكمال التطعيم بلقاحات كورونا

شدّد المركز الوطني لمكافحة الامراض على ضرورة استكمال عمليات التطعيم للعاملين والموظفين بالقطاعين العام والخاص وأن تكون بنسبة عالية.

وقال المركز في بيان له، إن “استكمال عمليات التطعيم سيمكننا من مواجهة الموجات المتوقعة من انتشار فيروس كورونا”.

وأكد البيان أن تطعيم أكبر قدر من العاملين والموظفين بالقطاعين العام والخاص سيقلل من نسبة الإصابات والوفيات، كما أن الأعراض بالنسبة للمصابين الجدد ستقل.

هذا وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ارتفاع في معدل الإصابة بوباء كورونا هذا الأسبوع، بمتوسط 6 إصابات في اليوم، بنسبة بلغت 24%.

وجاء في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، أن مراكز رصد وفيات الكورونا، لم تسجل حالات وفاة هذا الأسبوع، وأنّ وضع الوفيات مستقر بمعدل 1.35%.

وبيّن المركز الوطني أن حاجز الإصابات لم يتخط 50 إصابة لكل 100 ألف مواطن في جميع المناطق.

وأشار المركز الوطني إلى انخفاض عدد الاختبارات إلى أقل من 100 اختبار لكل 100 ألف مواطن، مؤكدا خروج جميع مناطق البلاد من الموجة الرابعة للوباء