«مكافحة الأمراض» يُصدر توصيات بشأن إجراءات مكافحة كورونا

أوصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بفرض مزيد من الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز، اليوم الأحد، عن الوضع الوبائي، طالعته “عين ليبيا”.

وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى تسجيل ازدياد في عدد الوفيات بفيروس كورونا وضعفا في القدرة الاستيعابية لمراكز الفلترة والعزل.

وأفاد التقرير بعدم استقرار المؤشرات الوبائية، وارتفاع مؤشر رقم التكاثر، إضافة إلى اجتياز المناطق الأكثر كثافة سكانية (طرابلس ومصراتة والزاوية) خط 400 حالة أسبوعيا لكل 100 ألف مواطن.

وسجل التقرير اجتياز 6 مناطق في الغرب والجنوب لخط 100 حالة أسبوعيا لكل 100 ألف مواطن خلال الأسبوع الماضي.

ولفت التقرير إلى عدد من التوصيات أهمها تحديد وفرض إجراءات احترازية ووقائية على المناطق الأكثر تضررا، وتكثيف حملات التطعيم والتوعية وإجراء الاختبارات والكشف الطبي في مناطق سبها والشاطئ والجبل الغربي والجفرة.

كما أوصى التقرير أيضاً، بدعم مراكز العزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية ودعم برنامج مكافحة العدوى بمراكز العزل ومراقبة عمل لجان مكافحة العدوى من قبل الجهات الحكومية.