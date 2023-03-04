«مكافحة الأمراض» يُطلق حملة للحد من انتشار الحصبة في الجنوب

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حملة لتعزيز الوعي وتطعيم الأطفال غير المطعمين بالجنوب الليبي، خلال الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس الجاري.



وقام المركز بتفعيل غرفة طوارئ صحة المجتمع وتجهيز الفرق المكونة من مكتب الطوارئ وفريق الرصد و الاستجابة السريعة وفريق المطعمين وفريق البحوث والدراسات وفريق التوعية والتثقيف وفريق الإعلام والتوثيق وذلك للانطلاق نحو الجنوب لتنفيذ الخطة المصغرة للحد من انتشار الحصبة في المنطقة والتي شهدت مؤخرا ظهور عدة حالات لأطفال وبالغين مصابين بالحصبة خصوصا بحي الطيوري وحي الكرامة بمدينة سبها.

وفي هذا الصدد، قام فريق مكتب الطوارئ وفريق الرصد والاستجابة السريعة عند وصولهم لحي الطيوري والكرامة بالكشف على 2300 طفل منهم 312 حالة مشتبه بإصابتها بمرض الحصبة وتم إرسال 41 عينة دم للمختبر وكانت النتيجة موجبة لعدد 11 طفل مشتبه بإصابته بالحصبة ليعتمد الفريق بعدها على العلامات السريرية الخاصة بمرض الحصبة لتشخيص المرض وذلك للحفاظ على الموارد المخبرية.

كما تم خلال هذه الحملة التي شارك فيها وقادها مدير عام المركز تطعيم 1901 طفل بحي الطيور والكرامة من عمر يوم إلى 6 سنوات ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال.

وأكد مدير عام المركز الدكتور حيدر السايح على أهمية تكثيف الجهود والعمل على تكرار مثل هذه الحملات التي من شأنها رفع مستوى الوعي وزيادة عدد المطعمين للحد من انتشار الأوبئة والأمراض في المناطق النائية والتي تعاني من نقص الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن الدراسة التي قام بها المركز أثناء هذه الحملة أظهرت أن 70% من الحالات المصابة لم يسبق لها أن تلقت لقاح الحصبة فيما سبق.