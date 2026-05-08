مكافحة الأمراض يُطمئن: لا توجد أي إصابات مؤكدة بفيروس «هانتا» في ليبيا

أكد المركز الليبي الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن الوضع الوبائي داخل ليبيا مستقر وآمن، مشيراً إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس «هانتا» حتى الآن.

وأوضح المركز أنه يتابع التطورات الوبائية العالمية بشكل مستمر، عبر منظومة الترصد الوبائي والمنافذ الصحية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة، ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة لحماية الصحة العامة.

وأشار إلى أن فيروس «هانتا» معروف علمياً منذ سنوات، ويرتبط غالباً بالقوارض وبيئاتها، بينما تظل احتمالية انتقاله بين البشر محدودة ونادرة للغاية.

ودعا المركز المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.