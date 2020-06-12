«مكافحة الأمراض» يُعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 393 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 393 حالة.

واستلم المركز أمس الخميس عدد 1140 عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (290) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (63) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (43) عينة.

مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (385) عينة.

مختبر مستشفى الكويفية عدد (105) عينة.

مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (20) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (5) عينة.

مختبر مركز الصحة الحيوانية عدد (129) عينة.

مختبر مركز التقنيات الحيوية عدد (100) عينة.

وعقب فحص العينات كانت النتائج كالتالي: عدد (1125) عينة سالبة.

عدد (15) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي: عدد (10) حالة مخالطين. عدد (1) حالة جديدة. عدد (3) حالات قادمة من الجنوب. عدد (1) حالة عائد من السفر. وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المواطنون بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية. كما طالب المركز من المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي. وأفاد المركز الوطني بأنه تم تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي استفسار أو للحصول على استشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه فيروس كورونا. وأعرب عن أمله في تقديم التعاون وكافة التسهيلات لفرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لأداء مهامها في الاكتشاف المبكر للحالات وحصر المخالطين وأخذ العينات والقيام بالإجراءات اللازمة لحجر أوعزل وفقاً لما يتطلبه الوضع الصحي للحالات.