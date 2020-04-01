«مكافحة الأمراض» يُعلن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ليل الثلاثاء/الأربعاء، تسجيل إصابتين جديديتين بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 10 حالات.

وقال المركز في بيانه رقم 23، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم الثلاثاء، 11 عينة لحالات اشتباه إصابة بالفيروس.

وبعد أخذ العينات وفحصها، كانت النتائج كالآتي:

9 عينات (سالبة).

2 عينات (موجب).

بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ( 23) بشأن نتائج تحاليل ( 11) عينة تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني… Gepostet von ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ am Dienstag, 31. März 2020

اقترح تصحيحاً