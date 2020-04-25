«مكافحة الأمراض» يُعلن خلو 42 حالة اشتباه من فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، خلو 42 حالة اشتباه من فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم السبت، عدد (42) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبعد الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد. محتوى ذو صلة بسبب كورونا.. إليزابيث الثانية تُلغي الاحتفال بعيد ميلادها

هذا ونوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض للمواطنين والمهتمين بملف فيروس كورونا المستجد، بأن بيان إعلان نتائج العينات سيتم نشره يوميا فترة الظهيرة، وذلك لتغيير توقيت جدول عمل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال أيام شهر رمضان المبارك.

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