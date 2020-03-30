«مكافحة الأمراض» يُعلن خلو 9 حالات اشتباه من فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، خلو 9 حالات اشتباه من فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيانه رقم 22، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، استلم الاثنين، 9 عينات من حالات اشتباه إصابة بالفيروس.

وبعد أخذ العينات وفحصها، كانت النتائج كالآتي:

عينة من مدينة الخمس (سالبة).

عينة من مستشفى الزاوية (سالبة)).

عينة من مصحة نواة المستقبل بالزاوية الجنوبية (سالبة).

عينتان من المستشفى الجامعي طرابلس (سالبة).

عينة من طرابلس (سالبة).

عينة من مستشفى غريان (سالبة).

عينة من مصحة الرازي بالخمس (سالبة).

عينة من مستشفى العجيلات (سالبة).

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