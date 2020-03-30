ليبيا

«مكافحة الأمراض» يُعلن خلو 9 حالات اشتباه من فيروس كورونا

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 مارس 2020 - 23:41
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ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، خلو 9 حالات اشتباه من فيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيانه رقم 22، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، استلم الاثنين، 9 عينات من حالات اشتباه إصابة بالفيروس.

وبعد أخذ العينات وفحصها، كانت النتائج كالآتي:

  • عينة من مدينة الخمس (سالبة).
  • عينة من مستشفى الزاوية (سالبة)).
  • عينة من مصحة نواة المستقبل بالزاوية الجنوبية (سالبة).
  • عينتان من المستشفى الجامعي طرابلس (سالبة).
  • عينة من طرابلس (سالبة).
  • عينة من مستشفى غريان (سالبة).
  • عينة من مصحة الرازي بالخمس (سالبة).
  • عينة من مستشفى العجيلات (سالبة).

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