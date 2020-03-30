«مكافحة الأمراض» يُعلن خلو 9 حالات اشتباه من فيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، خلو 9 حالات اشتباه من فيروس كورونا المستجد.
وقال المركز في بيانه رقم 22، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، استلم الاثنين، 9 عينات من حالات اشتباه إصابة بالفيروس.
وبعد أخذ العينات وفحصها، كانت النتائج كالآتي:
- عينة من مدينة الخمس (سالبة).
- عينة من مستشفى الزاوية (سالبة)).
- عينة من مصحة نواة المستقبل بالزاوية الجنوبية (سالبة).
- عينتان من المستشفى الجامعي طرابلس (سالبة).
- عينة من طرابلس (سالبة).
- عينة من مستشفى غريان (سالبة).
- عينة من مصحة الرازي بالخمس (سالبة).
- عينة من مستشفى العجيلات (سالبة).
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