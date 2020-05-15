«مكافحة الأمراض» يُعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا لليوم التاسع على التوالي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم التاسع على التوالي.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم الجمعة عدد (94) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 64 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 28 مصاباً للشفاء.

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