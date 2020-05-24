«مكافحة الأمراض» يُعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا وتماثل حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

واستلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد عدد (413) عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (108) عينة.

مختبر فرع المركز الوطني بمصراته عدد (86) عينة.

مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (200) عينة.

مختبر مستشفى الكويفية عدد (13) عينة.

مستشفى طرابلس الجامعي عدد (6) عينات.

محتوى ذو صلة كورونا.. حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة تتجاوز 94 ألف حالة وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد. ونوه مركز مكافحة الأمراض، بأنه من ضمن النتائج تماثل أول حالة عائدة من السفر للشفاء. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 75 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 40 مصاباً للشفاء.