«مكافحة الأمراض» يُعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم الثلاثاء عدد (168) عينة.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج التحاليل سالبة وخلوهم كافة من فيروس كورونا المستجد محتوى ذو صلة الصحة العالمية: جائحة كورونا لا تزال حالة طارئة على المستوى الدولي وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن من بين العينات السالبة، حالة تماثلت للشفاء، وبهذا يصبح إجمالي المتعافين 24 حالة. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 61 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 24 مصاباً للشفاء.

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