«مكافحة الأمراض» يُعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم اليوم الجمعة عدد (144) عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد. محتوى ذو صلة وزيرة الثقافة الروسية تُعلن عن إصابتها بفيروس كورونا هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 64 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 24 مصاباً للشفاء.

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