«مكافحة الأمراض» يُعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم اليوم الأحد عدد (77) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد. محتوى ذو صلة جونسون: سيتم تخفيف بعض إجراءات العزل العام دون إلغائها هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 64 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 24 مصاباً للشفاء.

اقترح تصحيحاً