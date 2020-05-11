«مكافحة الأمراض» يُعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم اليوم الاثنين عدد (83) عينات للكشف عن فيروس كورونا.

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

محتوى ذو صلة الصين.. بؤرة تفشي كورونا «ووهان» تعود مجدداً بأعلى الإصابات وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن من ضمن العينات السالبة تماثل 4 حالات للشفاء. هذا وتم تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في ليبيا يوم 25 مارس الماضي، وأصاب الفيروس حتى الآن 64 شخصاً وأسفر عن وفاة 3 أشخاص، في حين تماثل 28 مصاباً للشفاء.

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