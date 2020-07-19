مكافحة الأمراض يُناشد المتعافين من كورونا المبادرة بالتبرع بـ«البلازما»

ناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، كل المتعافين من فيروس كورونا المبادرة بالتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى المحتاجين للبلازما المناعية.

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن البلازما المناعية تستخلص من دم المتعافين من كوفيد – 19، وتتكون من أجسام مضادة للفيروس تدعم جهاز المناعة لدى المصاب وتساعد في تعافيه.

وأشار إلى أنه يمكن للمتبرع التبرع ببلازما الدم 3 مرات في الشهر الواحد، ويتم علاج 2 أشخاص من بلازما دم متعافي واحد. ولفت المركز إلى اختلاف سرعة استجابة المرضى لبلازما المتعافين. وفي وقت سابق، أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأن ليبيا بدأت تجربة علاج فيروس كورونا المستجد باستخدام بلازما دم المتعافيين من الفيروس. وتم استخلاص عينات بلازما الدم من 2 متعافين من الفيروس بعد اختبار مستوى الأجسام المضادة بالبلازما. ونوه المركز بان اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لها الخبرة الكافية في عمليات نقل بلازما دم المتعافين، وتم حقن أولى الحالات ببلازما دم المتعافين والنتائج إيجابية جدا.