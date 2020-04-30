«مكافحة الأمراض» يُناقش آلية إجراء مسوحات شاملة للكشف عن كورونا

عُقِد مساء الخميس، بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع برئاسة مدير المركز أ.د بدر الدين بشير النجار، ضم اللجان التي شُكِلت من قِبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ومن بين اللجان التي شملها الاجتماع (اللجنة العلمية- اللجنة الوبائية- لجنة الأخلاقيات- لجنة المختبرات الطبية- لجنة الصيدلة والمعدات الطبية- لجنة متابعة ومراجعة البرامج التوعوية- لجنة التواصل والإعلام الصحي- لجنة الرصد والتقصي ولجنة التعاون الفني).

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأن الاجتماع ناقش آلية البدء في مسوحات طبية شاملة للكشف عن فيروس كورونا المستجد بهدف معرفة سلوكيات الفيروس وطبيعة تنقله بين الناس.

كما تناول الاجتماع آلية العمل لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة في المرحلة المقبلة خلال دخول الليبيين العالقين بالخارج وعودتهم إلى البلاد.

يأتي ذلك في حين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم اليوم الخميس، عدد (92) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.