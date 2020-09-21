«مكافحة الأمراض» يُهيب بتسهيل عودة المتعافين من كورونا لطبيعة حياتهم

أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتسهيل عودة المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى طبيعة حياتهم.

وطالب المركز من مشرفي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات، بتسهيل عودة المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى طبيعة حياتهم وعملهم من خلال تعبئة شهادة التعافي من فيروس كورونا المستجد وفقا للبروتوكول المعتمد من قِبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما طلب من مشرفي فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإعطاء هذه الشهادة للذين تعافوا من فيروس كورونا وفقا للبروتوكول المعتمد ليتمكن حاملها من ممارسة عمله.

يهيب المركز الوطني لمكافحة الأمراض السادة مشرفو فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالبلديات، تسهيل عودة المتعافين من… Gepostet von ‎المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‎ am Montag, 21. September 2020