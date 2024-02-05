«مكافحة الأمراض» يُوصي بعدم استعمال المياه الجوفية في زليتن

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أهالي زليتن من استعمال المياه الجوفية ومياه الآبار من داخل المدينة، بسبب تلوثها، داعيا إياهم بتناول المياه المعبأة في القنينات من خارج المدينة.



وطالب المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، المواطنين بالحرص على غلي المياه قبل الاستعمال لمدة لا تقل عن دقيقة أو اتباع الطرق العلمية المعتمدة لتنقية المياه، ناصحًا بتجنب لسعات البعوض، لاحتمالية أن تكون ناقلة للأمراض.

ودعا المركز إلى تجنب استخدام الخضار والفواكه من المناطق الزراعية المتضررة بالمدينة، والعمل على تأمين بدائل من المناطق غير المتضررة، لتجنب انتشار الأمراض.

وطالب مركز مكافحة الأمراض من كافة أهالي المدينة بعدم القلق والخوف، وعدم تهويل الأزمة، واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية للدولة، لتلافي نشر الذعر والخوف بين أهالي المنطقة.

وأشار المركز إلى حزمة الإجراءات الاحترازية والاستباقية، لاحتواء أي خطر من الأمراض التي قد تظهر في مثل هذه الظروف.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح قد شارك، يوم السبت، في الاجتماع الهام داخل المجمع الإداري بمدينة زليتن، لمتابعة الأوضاع الصحية والوقوف على المستجدات في مدينة زليتن بعد الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه الجوفية في بعض مناطق المدينة.

وأكد مدير عام المركز خلال كلمته على أهمية توحيد الجهود والعمل على معالجة الصعوبات لتسهيل مهام العمل لكل الفرق داخل المناطق المتضررة؛ منوهًا بأن الوضع الوبائي بالمنطقة مطمئن وتحت السيطرة، وأن جميع التحاليل التي أجريت على الحشرات بالمنطقة سليمة، ولاتحمل أي ميكروبات ضارة، داعيا الجميع إلى عدم القلق والخوف، وعدم تهويل الأزمة واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية للدولة، لتلافي نشر الذعر والخوف بين أهالي المنطقة.

وقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتقديم محطة لتحلية المياه بسعة 72000 لتر في اليوم للبلدية كحل بديل للمياه الجوفية إلى حين انتهاء الأزمة.

نصائح وارشادات بخصوص التعامل مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية. #مكتب_الاعلام_والتثقيف_الصحي #المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في السبت، ٣ فبراير ٢٠٢٤

زيارة مدير عام المركز لمدينة زليتن متابعة مكتب الاعلام بالمركز لزيارة مدير عام المركز لمدينة زليتن والوقوف على آخر المستجدات حول الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه الجوفية في بعض مناطق المدينة. #مكتب_الاعلام_والتثقيف_الصحي #المركز_الوطني_لمكافحة_الأمراض تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني لمكافحة الأمراض _ ليبيا‏ في الأحد، ٤ فبراير ٢٠٢٤