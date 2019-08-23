مكافحة الإرهاب تاجوراء تتمكن من تحرير مُواطن مُختطف

تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، ليل الخميس/الجمعة من تحرير مواطن ليبي كان مخطوفا ما بين التمركز الأمني بوابة غوط الرمان والبوابة الأمنية تقاطع الكسارة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن عملية التحرير تمت عند تجول الدوريات بوحدة مكافحة الإرهاب، حيث لُوحِظ وجود إنارة على شاطئ البحر في المنطقة وعند تفقد عناصر الدوريات للمكان وجدوا عصابة من المُجرمين قاموا بخطف مواطن. وعند المداهمة لاذ المجرمين بالفرار، وتم تحرير المخطوف ووُجد في حالة هلع وخوف وتم اسعافه لمستشفى القلب وإتخاذ مايلزم من إجراءات وتسليم أماناته وسيارته له.