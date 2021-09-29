مكافحة الإرهاب وإخراج المرتزقة.. أهم محاور لقاء «المنفي» بقائد «أفريكوم»

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الثلاثاء، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفان تاونسند” والوفد المرافق له، بحضور سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحث اللقاء أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وناقش اللقاء جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي.

كما بحث اللقاء ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.