مكافحة الإرهاب والمفاوضات السياسية.. محاور لقاء «السراج» بالسفير الأمريكي وقائد «أفريكوم»

التقى السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائد الجديد للقيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفن تاونسند، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بالعاصمة تونس.



وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع الذي حضره أيضًا رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الشريف، تركز على البيئة الأمنية في ليبيا، وأهمية معالجة تهديد المنظمات المتطرفة العنيفة القائمة.

كما تم التطرق إلى سُبل حل النزاع الحالي من خلال المفاوضات السياسية، حيث أكد السفير نورلاند دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وضرورة تعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا، بحسب منشور السفارة.

