مكافحة الاحتكار الروسية.. تُحدد الحد الأقصى لسعر «اللقاح ضد كورونا »بروسيا

رئيس الهيئة الفدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار، إيغور أرتيوميف ذكر الحد الأقصى لسعر اللقاح ضد الفيروس التاجي في روسيا.

وقال إن السعر لن يتجاوز ألف روبل مقابل جرعة واحدة من اللقاح، ما يعادل نحو 13 دولارا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن حديث أدلى به اليوم للصحفيين إن السعر يعد مرتفعا إلى درجة ما، إذ أن اللقاحات تنتج بدفعات محدودة ومرافق الإنتاج بحاجة إلى أموال إضافية لتوسيع قدراتها الإنتاجية.

وقال:” اتفقنا على تلك الصيغة للسعر انطلاقا من تكلفة اللقاح الأساسية، إذ أننا لا نستطيع أن نقارن سعرنا بما هو عليه في بلدان أخرى”.

وأشار قائلا إنه لم يتم إقرار السعر نهائيا، لكنه لن يتجاوز ألف روبل وسيستمر في الانخفاض بقدر زيادة حجم إنتاج اللقاح وإعلان بلدان أخرى عن أسعارها.

يذكر أن رئيس الهيئة الفدرالية لمكافحة الاحتكار كان قد أعلن في وقت سابق أن سعر الدواء ضد “كورونا المستجد” سيقل عما هو عليه في بلدان أخرى.