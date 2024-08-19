مكافحة الجرائم الاقتصادية تقبض على عصابة لتزوير الصكوك

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بمدينة بنغازي، “من كشف تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير الصكوك وقيامهم بشراء بضائع (أجهزة كهربائية منزلية و سيارات) مقابل هذه الصكوك”.

وقالت إدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية وغسل الأموال التابعة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب: “على خلفية بلاغ من مصرف الوحدة بخصوص إستلام إيداع صكوك مقاصه مصدقة مزورة وبمباشرة الإستدلالات وجمع المعلومات اتضح لنا قيام أشخاص مجهولين إستعمال العديد من شرائح الهاتف المحمول والتي من خلالها تم تكوين شبكة من الضحايا من سائقين مركبات النقل ومركبات خدمات التوصيل (الديليفري) في إرسال واستلام الصكوك المزورة وشراء البضائع حتى لا يتم كشفهم والتي من خلال هؤلاء السائقين تم نقل بضاعة كهربائية منزلية تم شرائها مقابل أحد هذه الصكوك بقيمة ((400.000)) ألف دينار من أحد الشركات بمدينة بنغازي وتم نقلها إلى مدينة طبرق واختفاءها بمدينة طبرق”.

وأضاف بيان الإدارة: “بعد تكثيف التحري قادت المعلومات التي أجراها فريق العمل المكون من قسم التحقيق والتحري بالإدارة الرئيسية وفرع الإدارة- طبرق من الوصول إلى الشخص الذي استلم البضاعة وضبطه بعد أن تم إستدراجه من قبل أعضاء تحريات فرع الإدارة طبرق ونقله إلى الإدارة الرئيسية بنغازي وهو ((ع.ب.ن)) وبضبط أقواله، أقر واعترف بأنه قام بإستلام البضاعة بمدينة طبرق من خلال إستعماله أحد هواتف العمالة الوافدة وتفريغها علي متن شاحنة داخل أحد الساحات بالمدينة حتى لا يتمكن أحد السائقين من معرفة مكان تواجدها وتم نقلها بعد ذلك إلي مخزن بالمدينة ومنه إلى مخزن أخر بمدينة مساعد ومنه تم تهريبها إلى دولة مصر وبيعها بأقل من قيمة شراءها، كما أقر واعترف بأن المدبر لهذه العملية شخصان محبوسان بمؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية الشخص الأول يدعي ((ن.س.ف)) محبوس على ذمة قضية انتحال صفة موظف وتزوير صكوك والشخص الثاني يدعي ((ح.ا.ق)) محبوس على ذمة قضية تحريض علي الدعارة وأنهم قامو بتنفيذ هذه العملية من داخل السجن بواسطة توجيههم لمجموعة من السائقين عبر شرائح الهاتف المحمول وعبر إستخدامهم أسماء مستعارة في إستلام وتسليم وإيداع الصكوك المزورة ونقل البضائع إلى مدينة طبرق دون علمهم بجريمة التزوير والنصب وانهم قصدوا تمويههم حتى لا يتم العثور على البضائع أو العثور عليه”.

وتابع البيان: “كما اقر واعترف على أن المدعو ((ن.س.ف)) سبق له وأن قام بتنفيذ عملية قبل هذه العملية بنفس الطريقة عن طريق شراء مركبات من نوع “تويوتا تندرا” مقابل صكوك مزورة أيضا، وأنه قام ببيع أحد هذه المركبات إلى أحد المعارض بمدينة طبرق وقام المعرض أيضا بالتصرف في المركبة بالإضافة إلى أنه اعترف على مجموعة من الأنشطة الإجرامية الأخرى، وعليه تم إيداعه بالحجز القانوني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتدوين كل ذلك في محاضر رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة للإختصاص والتصرف”.

(( صكـوك مـزورة تـقــود إلـي تشكـيل عصـابي يمتـهـن النصـب و الاحتـيـال )) تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية و غسل… تم النشر بواسطة ‏إدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية وغسل الأموال‏ في الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠٢٤