مكافحة الفساد تنهي أعمال لجان مراقبة توزيع السيولة في مصارف بنغازي وقمينس

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فرع بنغازي وضواحيها، أمس الاثنين، انتهاء أعمال اللجان المُكلفة من قبل مدير فرع الهيئة بمتابعة آلية توزيع السيولة النقدية بالمصارف العاملة داخل نطاق مدينة بنغازي وقمينس وعددها 23 فرعا.

وأكدت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن أعمال اللجان استمرت لحين إقفال الصرافين للخزينة وتسليم تقاريرهم الى اللجان المُكلفة.

وتقدمت إدارة الفرع بالشكر والتقدير لأعضاء اللجان المُكلفة بفرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومكتب قمينس التابع له، على جهودهم فيما يتعلق بإنجاز مهامهم على اكمل وجه.