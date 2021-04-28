مكافحة الفساد تُهيب لوزراء ووكلاء الوفاق بتعبئة إقرارات الذمة المالية

أهابت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لوزراء ووكلاء الوزرات في حكومة الوفاق الوطني السابقة بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وبأسرهم خلال أسبوع، وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جاء ذلك في منشور الهيئة الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية رقم (4) لسنة 2021 بشأن ضرورة امتثال السادة وزراء ووكلاء حكومة الوفاق الوطني الذين انتهت ولايتهم ولم يمتثلوا لتعبئة اقرارات الذمة المالية.

وقالت الهيئة في منشورها إن هذا الاجراء يأتي تنفيذا لما نصت عليه المادة (3) الفقرة (3) للقانون رقم (11) لسنة 2014 بشأن تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها.