مكافحة الفساد والرقابة الإدارية على طاولة الأعلى للدولة

التقى رئيس لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد أبوسنينة” ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المهندس “محمد ابوغمجة”، رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” بمقر الهيئة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا التي ترتبط باقتصاد البلاد وحياة المواطن، ودور الهيئة لتحقيق أعلى مستويات الرقابة بما يحقق الصالح العام.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس، يأتي اللقاء في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة في سبيل دعم المؤسسات الرقابية بالدولة الليبية، ومدها بالتوصيات التي تسهم في تطوير أدائها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.