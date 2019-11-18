مكافحة المخدرات اللبنانية تُحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر «الحشيش» إلى ليبيا

تمكنت شعبة مكافحة المخدرات ومكافحة تبييض الأموال في الجمارك اللبنانية، من إحباط عمليتي تهريب للمخدرات وضبط كميات كبيرة منها وتوقيف أحد المتورطين.

وبحسب قناة “إل بي سي LBC” اللبنانية، فإن العملية الأولى هي عبارة عن ضبط كمية حوالي 1567 كيلو من من مخدر الحشيش مخبأة داخل مستوعب يحتوي على مواد مطاطية معدة للتصدير الى ليبيا عبر مرفأ بيروت.

وأوضحت القناة أن العملية الثانية عبارة عن ضبط كمية 374000 حبة تقريبًا من الكبتاجون المخدر كانت مخبأة ضمن قطعة “jackhammer” أثناء إعدادها وتوضيبها لشحنها إلى السنغال، موضحة أنه تم ضبطها وتوقيف أحد كبار تجار المخدرات المتورط في العملية وتسليمه مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي عملاً بإشارة القضاء المختص.