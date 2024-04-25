مكالمة لمدة خمس دقائق بين ترامب وبن سلمان

كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بعض تفاصيل مكالمة أجريت مؤخرا بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحسب الشبكة فإن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، عمل كقناة دبلوماسية رئيسية بين بن سلمان وإدارة الرئيس الحالي جو بايدن، التي كثفت المساعي التي بدأها “ترامب” للوصول إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وقالت الشبكة إنه خلال زيارة غراهام الأخيرة إلى السعودية أواخر الشهر الماضي، اتصل هو وبن سلمان بترامب، مبينة أن المكالمة استمرت لمدة 5 دقائق تقريبا.

وبحسب شخصين مطلعين على المكالمة للشبكة إن “المحادثة كانت ودية وتألفت في معظمها من تبادل المجاملات والأحاديث غير الرسمية حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

وقال أحد المصادر: ” روج ترامب لأرقام استطلاعات الرأي الخاصة به”، فيما أفاد المصدران بأن “اتفاق التطبيع لم يطرح ولو مرة واحدة” خلال تلك المكالمة.

وتظهر المكالمة كيف “يلوح ترامب في الأفق” بشأن اتفاق يرى المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون أنه حيوي لتحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط.

وذكرت مصادر أن هناك قلقا حقيقيا بين بعض المشاركين في المحادثات الحالية بين السعودية و إسرائيل من أن “ترامب قد يحاول إفشال أي صفقة لإدارة بايدن”.

وقال مسؤولان أمريكيان إن مكالمة ترمب مع محمد بن سلمان “لم تمر مرور الكرام في البيت الأبيض، على الرغم من أنهما أوضحا أنه لا يوجد دليل على أنها أثرت على المحادثات بين مبعوثي بايدن ونظرائهم السعوديين”.

وأبلغ غراهام مسؤولي بايدن بتلك المكالمة، وقال إنهم “يفهمون سبب رغبته في إبقاء ترامب على اطلاع”.