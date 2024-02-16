مكالمة هاتفية بين «بايدن» و«نتنياهو» حول غزة

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر موقع “إكسيوس” الأمريكي، أن الاتصال استمر 40 دقيقة، وجرى خلاله مناقشة الأوضاع في رفح وقطاع غزة، ومفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

بدورها، كشفت مصادر في البيت الأبيض، لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن الاتصال كان متوترا جدا.

وأضافت المصادر أن بايدن حمّل خلال الاتصال نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في فوضى.

ووفق المصادر، فإن الخلاف بين الطرفين كان حول الوقف المؤقت لإطلاق النار، وموقف نتنياهو من تسهيل صفقة تبادل الرهائن.

هذا وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 28775 قتيلا و68552 جريحاً.