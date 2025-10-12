مكالمة هاتفية بين ترامب وزيلينسكي.. صواريخ «توماهوك» على أعتاب أوكرانيا!

أفادت مصادر مطلعة لوكالة “أكسيوس” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” بعيدة المدى.

وتُعد هذه الصواريخ نقلة نوعية في القدرات العسكرية الأوكرانية، إذ تمنحها القدرة على استهداف أهداف عميقة داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو.

وقالت المصادر إن المكالمة التي استمرت حوالي 30 دقيقة، وصفها زيلينسكي في بيان بأنها “إيجابية وبناءة للغاية”. وهنأ خلالها ترامب على اتفاق السلام في غزة، معبرًا عن أمله في إمكانية إنهاء الحروب الأخرى، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان ترامب قد صرح يوم الإثنين الماضي بأنه “اتخذ قرارًا نوعًا ما” بشأن بيع صواريخ “توماهوك” لدول حلف الناتو لتزويد أوكرانيا بها، مشيرًا إلى رغبته في الاطلاع على الخطط الأوكرانية لاستخدام هذه الصواريخ قبل الموافقة النهائية.

من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” سيشكل “مرحلة تصعيد جديدة تمامًا ونوعية” في النزاع.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يزور وفد أوكراني رفيع المستوى، برئاسة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو ورئيس مكتب الرئيس أندريه يرماك، العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، لمواصلة مناقشة التعاون الأمني والعقوبات ضد روسيا.

يذكر أن زيلينسكي كان قد طلب الحصول على صواريخ “توماهوك” خلال اجتماعه مع ترامب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.