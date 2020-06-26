مكة المكرمة.. أول صلاة جمعة منذ 3 أشهر

شهدت مكة المكرمة، أداء المصلين أول صلاة جمعة، بعد رفع منع التجوال الكلّي وعودة الصلوات في المساجد بالأراضي المقدسة.

وبعد تعليق دام نحو 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، شهدت الجوامع والمساجد بمكة المكرمة، في أول صلاة جمعة، توافد أعداد كبيرة من المصلين من المواطنين والمقيمين لأداء صلاة الجمعة، فيما تم تطبيق الإجراءات الاحترازية وسط التزام تام من قِبل المصلين بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وإحضار السجادات الخاصة بهم.

فيما شهد عديد المساجد تواجد طواقم وزارة الصحة السعودية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا.

هذا وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، قد هيأ 400 جامع لاستقبال المصلين في أول صلاة جمعة، بعد رفع تعليقها بسبب جائحة كورونا.

فيما تمت إضافة 60 مسجدا لأداء الصلاة في مختلف الأحياء بالمدينة، بحسب تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية.