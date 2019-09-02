مكة المكرمة تستقبل أولى رحلات معتمري العام الهجري الجديد

كشفت السلطات السعودية، مساء الأحد، وصول أولى رحلات معتمري العام الهجري الجديد 1441 هـ.

حيث أفادت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء بوصول الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة غربي المملكة، قادمة من ماليزيا، في أول يوم لموسم عمرة 1441هـ.

كما نقلت الوكالة عن وزارة الحج والعمرة اكتمال استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.

هذا ومن المتوقع أن يبلغ عدد المعتمرين خلال العام الهجري الجديد 10 ملايين معتمر، وفق المصدر ذاته.

ووصل المملكة أكثر من 7.3 ملايين معتمر، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الهجري الماضي، حسب إحصائية لوزارة الحج والعمرة، في يونيو الماضي.