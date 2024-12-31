مكتب الإحصاء الإسرائيلي يكشف زيادة حادة في الهجرة.. 82 ألف مهاجر عام2024

أفاد مكتب الإحصاء الإسرائيلي بأن “عددا غير عادي من الإسرائيليين غادروا البلاد خلال 2024 بسبب الحرب، ووصل العدد إلى 82700”.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، “يقدر عدد سكان إسرائيل حاليا بـ10 ملايين و27 ألف نسمة، منهم 7,707,000 يهودي، و2,104,000 عربي (21%)، و216 ألف أجنبي (2.1%)”.

وأوضح أنه “خلال عام 2024، زاد عدد سكان إسرائيل بنسبة 1.1%، وانخفض معدل نمو السكان مقارنة بعام 2023 (بلغ معدل النمو في نهاية عام 2023 1.6%)، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع عدد الإسرائيليين المهاجرين من إسرائيل في عام 2024”.

وبحسب البيانات، “في أكتوبر 2024، تم تسجيل رقم قياسي وكان رصيد الهجرة سلبيا بأكثر من 10 آلاف إسرائيلي”.

ووق المكتب، “هذه زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين يغادرون مقارنة بالعام السابق، وفقا للبيانات التي تشير إلى عام 2023، غادر حوالي 55,300 إسرائيلي البلاد لإقامة طويلة، بمعدل 5.7 لكل 1000 ساكن، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالسنوات السابقة”.

يذكر أنه “خلال عام 2024 وُلد حوالي 181 ألف طفل، حوالي 76% منهم ولدوا لأمهات يهوديات وأمهات أخريات، وحوالي 24% لأمهات عربيات”، بحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي.