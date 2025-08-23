مكتب الإدارة الانتخابية في الزاوية يبدأ توزيع مواد الاقتراع على مراكز البلديات

بدأ مكتب الإدارة الانتخابية في الزاوية صباح اليوم، توزيع مواد الاقتراع على مراكز البلديات التابعة له، والتي تشمل الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراته، صرمان، وبئر الغنم، استعداداً لانطلاق عملية انتخاب المجالس البلدية التي انطلقت منذ قليل.

وكانت بدأت صباح اليوم السبت 23 أغسطس 2025، عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية في البلديات التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية بالزاوية، وتشمل: الزاوية المركز، الزاوية الوسط، الزاوية الغرب، الزاوية الشمال، صبراته، صرمان، وبئر الغنم.

وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمتابعات من داخل مراكز الاقتراع المستهدفة، مؤكدة أن العملية تسير بشكل منتظم وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً.

وشددت على ضرورة حضور الناخبين والناخبات مع مستند إثبات الهوية وبطاقة الناخب الخاصة بالمجالس البلدية.