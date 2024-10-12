بالصور.. الإدارة الانتخابية طبرق تُجري محاكاة لعملية الاقتراع

أجرى مكتب الادارة الانتخابية في طبرق محاكاة ليوم الاقتراع وآليات تأمين المراكز الانتخابية بالتعاون مع الغرفة الفرعية لتأمين الانتخابات.

وبحسب المفوضية، “تهدف المحاكاة إلى تعريف الأجهزة الأمنية بالمهام المناطة بهم أثناء تأمين عملية الاقتراع، وتأتي في اطار الاستعدادات التي تقوم بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبيل انطلاق مرحلة الاقتراع الفترة القريبة القادمة للمجالس البلدية (المجموعة الأولى) بتاريخ يوم الخميس 10 اكتوبر 2024”.

هذا وحضر المحاكاة، رئيس المكتب علي الطايع وموظفي المكتب، وبحضور مصراتي حسن، ونور الدين اصويدق من جهاز المباحث الجنائية، وجهاز الدعم المركزي، ومديرية أمن طبرق.