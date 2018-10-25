مكتب الرئاسة في مجلس الدولة يستعد لمؤتمر باليرمو

اجتمع مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة أمس الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، وحضور نائبيه الأول والثاني ناجي مختار وفوزي العقاب، ومقرر المجلس محمد أبوسنينة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

حيث ناقش الحضور خلال الاجتماع التجهيزات لمؤتمر باليرمو القادم بخصوص ليبيا وإعداد المقترحات اللازمة لمناقشتها في جلسة تشاورية للمجلس قبل انعقاد المؤتمر، بالإضافة إلى بند ميزانية المجلس الأعلى للدولة والتي تقرر إعادة مناقشتها في الاجتماع القادم مع اللجنة الاقتصادية لإبداء الملاحظات عليها واعتمادها.

هذا وتستعد إيطاليا لتنظيم مؤتمر دولي في نوفمبر المقبل يجمع الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد السياسي من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة التي حلت بالبلاد منذ سنوات، كما تسعى إلى حضور دولي واسع لهذا المؤتمر حيث تواصل السلطات الإيطالية توزيع الدعوات والحشد لهذا المؤتمر الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الإيطالية قبل أشهر عند مقابلته مع الرئيس الأمريكي دولاند ترمب.