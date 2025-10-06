مكتب العمل بالأصابعة يباشر حصر التجمعات السكنية لـ«العمالة الأجنبية»

بناءً على توجيهات إدارة شؤون السكن العمالي، بدأ مكتب العمل والتأهيل الأصابعة بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة تستهدف حصر التجمعات السكنية التي تأوي العمالة الأجنبية داخل نطاق البلدية.

وبحسب وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية، باشرت فرق العمل من المفتشين بالمكتب بتنفيذ زيارات ميدانية لحصر العمالة الوافدة، بهدف جمع بيانات دقيقة وشاملة عن مواقع وتجمعات العمالة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة.

وتسعى الحملة إلى تعزيز الرقابة الميدانية، وضمان توطين المهن بما يتماشى مع خطط وزارة العمل والتأهيل في ضبط وتنظيم سوق العمل الليبي، مع الحفاظ على الأمن المهني والاجتماعي داخل التجمعات السكنية في البلديات.