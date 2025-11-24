انطلاق أولى دورات تطوير موظفي «مكتب العمل» في أوباري

أطلق مكتب العمل والتأهيل في أوباري، عبر قسم الموارد البشرية، برنامجًا تدريبيًا جديدًا يهدف إلى تحسين أداء الموظفين وتعزيز كفاءتهم الوظيفية، وذلك في إطار خطة المكتب الهادفة إلى تطوير القدرات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحسب وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، بدأت أولى الدورات التدريبية اليوم بعنوان “تطوير الذات والعمل كفريق”، والتي قدمها المدرب فتحي محمد الخير.

وشهدت الدورة حضورًا مميزًا من الموظفين، حيث تفاعل المشاركون بشكل إيجابي مع محتوى الدورة التي تركزت على تعزيز مهارات التواصل الفعّال وتنمية القدرات الشخصية، فضلاً عن ترسيخ مبادئ العمل الجماعي وتطوير بيئة العمل التعاونية.

من جهته، أكد قسم الموارد البشرية بالمكتب عزمه على استكمال تنفيذ سلسلة من البرامج والدورات التدريبية خلال الفترة القادمة، بهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز مهاراتهم المهنية.

تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز جهود التحسين المستمر وجودة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع أهداف مكتب العمل والتأهيل في أوباري لتقديم خدمات متميزة.