«مكتب المعاهد الفنية» ينظّم مسابقة لحفظ القرآن الكريم

انطلقت في “مكتب المعاهد الفنية المتوسطة الجبل الغربي”، فعاليات المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم في موسمها الأول، تحت شعار﴿ خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾، بمشاركة عدد من الطلبة والطالبات من المعاهد التابعة للمكتب.

وبحسب ما نشرت صفحة وزارة التعليم التقني والفني/ليبيا في حكومة الوحدة الوطنية، في صفحتها على الفيسبوك، يتنافس الطلبة المشاركين في الجوانب التالية: الجانب الأول حفظ القرءآن الكريم كاملا، الجانب الثاني حفظ نصف القرآن الكريم، الجانب الثالث حفظ ربع القرءآن الكريم، الجانب الرابع حفظ الثلاث الاجزاء الاخيرة.

وتتكون لجنة التحكيم للمسابقة من (الشيخ خالد الابولسعاد الصابري، والشيخ حمزة مسعود الشتيوي، والشيخة خيرية مفتاح ابودينة).

هذا وكانت النتائج النهائية على النحو التالي: حصل الطالب احمد عادل العداسي، على الترتيب الأول في نصف الاخير من القرأن الكريم، وحصل الطالب زكريا عبدالمجيد عبدالكريم، على الترتيب الأول في الثلاث الاجزاء الاخيرة من القرأن الكريم، وحصلت الطالبة عربية عادل عياد، على الترتيب الثاني في الثلاث الاجزاء الاخيرة من القرأن الكريم، وحصل الطالبمعاد عبد الله الاخضر، على الترتيب الثالث في الثلاث الاجزاء الاخيرة من القرأن الكريم، وحصل الطالب ابراهيم المشاي الحضيري، على الترتيب الرابع في الثلاث الاجزاء الاخيرة من القرأن الكريم، وحصل الطالب / محمد مصباح عمار، على الترتيب الخامس في الثلاث الاجزاء الاخيرة من القرأن الكريم، وحصلت الطالبة بسملة احمد الطويل، على الترتيب الخامس مكرر في الثلاث الاجزاء الاخيرة من القرأن الكريم.

وفي ختام المسابقة وجه مدير المكتب انطاط بلحاج، كلمة عبر فيها عن خالص شكره وامتنانه للجنة المنظمة والطلبة المشاركين ولمدراء المعاهد والمتعاونين، مؤكداً على أن استمرار مثل هذه المسابقات التي تخلق روح المنافسة بين الطلاب لتعزز قدراتهم ومهارتهم المعرفية بحفظ كتاب الله العزيز.

وتم تكريم الطلبة المشتركين في المسابقة والتقاط الصور التذكارية بعد توزيع الجوائز وشهائد التقدير.