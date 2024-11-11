مكتب النائب العام يأمر بحبس العام مالك عقار المبنى المنهار في جنزور

أعلن مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس مالك العقار مبنى سكني انهار في منطقة جنزور يوم الجمعة الماضي، بواقع تسببه خطأً في قتل سبعة من مستأجري المنزل، ومخالفته أسس التخطيط العمراني.

وأوضح مكتب النائب العام أنه، “إثر تلقي النيابة العامة إخطاراً بواقعة انهيار مبنى سكني في منطقة جنزور، عاين المحقق آثار الانهيار، وناظر أجساد سبعة أشخاص قضوا في الحادثة، ومدّ خبراء الهندسة بالمعلومات اللازمة لفهم آلية انهيار المبنى وأسبابه، ثم أجرى بحثاً كشف عن افتقار البناء للمواصفات التي تكفل سلامته؛ ومخالفة مالكه لنظم التخطيط العمراني.”

وأضاف بيان مكتب النائب العام على فيسبوك أنه “وبتتميم إجراءات جمع الأدلة، واجه المحققُ مالكَ العقار، بواقع تسببه خطأً في قتل سبعة من مستأجري المنزل، ومخالفته أسس التخطيط العمراني، ثم انتهى إلى حبسه على ذمة التحقيق، ووجه بضبط مقاول البناء وإحضاره؛ ومضى في بحث أوجه قصور إجراءات مراقبة الالتزام بقواعد التخطيط العمراني في الأبنية المماثلة”.