مكتب النائب العام يأمر بحبس 9 أشخاص بينهم فلسطنيين بتهمة الإتجار بالبشر

أمر مكتب النائب العام، السبت، بحبس تسعة أشخاص، في نشاطات غير مشروعة مرتبطة بعصابات الاتجار بالبشر.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان على صفحته الرسمية أن “مكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، تولَّى التحقيق في دلائل ومعلومات من جهاز المخابرات، بشأن وجود تسعة مشتبهين بينهم سبعة ليبيين وفلسطينيين اثنين يتقاضون الأموال من نشاط تنسيق تسليم عائدات تنظيم الهجرة غير المشروعة إلى خارج البلاد”.

وأضاف البيان، أنه وبعد انتهاء التحقيقات الأولية أمرت السلطة بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.