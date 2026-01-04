مكتب «النائب العام» يباشر التحقيق في واقعة قتل

أعلن مكتب النائب العام عن تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي واقعة قتل، حيث تبين أن المتهمين (م، ع) تعمّدوا ارتكاب جريمة القتل في حق المجني عليه محمد عبد الباسط نصر.

ووفقًا للتحقيقات، فقد عقد المتهم (م، ع) العزم على قتل الضحية، وتهيأ لإتمام نيته، فيما ساعده شخص آخر بإرشاده إلى مكان وجود المجني عليه، وعند وصولهما أقدم مباشر الفعل على إطلاق أعيرة نارية من بندقية رشاشة أصابت الضحية في موضع قاتل.

وبمجرد علم نائب النيابة بنيابة الخمس الابتدائية بالواقعة، توجّه إلى مكان الجريمة لمعاينته، وسجّل محاكاة للمتهمين تتعلق بظروف ارتكاب الجريمة، قبل أن يُصدر قرارًا بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق لضمان سير الإجراءات القانونية.