مكتب النائب العام يتابع التحقيق بواقعات «تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر»

أعلن مكتب النائب العام، أنه “وإلحاقاً بإجراءات تحقيق الواقعات المنسوبة إلى أفراد المنظمة التي تمتهن تهريب المهاجرين؛ والاتجار بالبشر شمالي مدينة الكفرة؛ انتقلت نيابة الكفرة الابتدائية، بمعية منسوبي فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة الجنوب الشرقي، إلى محل دفن ثمان وخمسين جثة تعود لأشخاص كانوا ضمن فئة المهاجرين المستضعفة”.

وأضاف ببان المكتب: “تولى إطار الطب الشرعي- المكون من سبعة عشر طبيباً عاملاً في مدن: الكفرة؛ وبنغازي؛ وطرابلس- مباشرة مأمورية استخراج الجثث؛ وجمع عينات البصمة الوراثية منها؛ وإجراء متطلبات تشريحها؛ لغرض تعيين سبب الوفاة؛ وطريقة حدوثها”.