مكتب النائب العام» يُعزّز مكافحة المخدرات بالدراسات الاستراتيجية

نظم مكتب النائب العام فعالية رسمية للإعلان عن التقرير البحثي الموسوم مجابهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في ليبيا وعبر شمال افريقيا الاتجاهات والآثار.

وتركز الفعالية على عرض نتائج التقرير وتحليل أنماط الاتجار غير المشروع بالمخدرات داخل ليبيا وعلى امتداد دول شمال افريقيا، مع تسليط الضوء على الآثار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الظاهرة.

ويهدف التقرير إلى دعم جهود إنفاذ القانون عبر توفير بيانات تحليلية تساعد الجهات القضائية والأمنية على فهم مسارات التهريب وتطور أساليب الشبكات الإجرامية، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الوطنية والإقليمية لمكافحة هذه الجرائم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار تصاعد التحديات المرتبطة بجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات في ليبيا والمنطقة، حيث تحولت البلاد خلال السنوات الأخيرة إلى نقطة عبور رئيسية لشبكات التهريب العابرة للحدود، مستفيدة من الامتداد الجغرافي واتساع المسارات البرية والبحرية.

ويمثل إصدار هذا التقرير خطوة مهمة لتعزيز العمل المؤسسي القائم على البحث والتحليل، وربط الجهد القضائي بالمعرفة العلمية، بما يدعم صياغة سياسات أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم المنظمة.

فعالية الإعلان عن التقرير البحثي والموسوم :مجابهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في ليبيا ، وعبر شمال افريقيا _ الاتجاهات ، والآثار تم النشر بواسطة ‏مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya‏ في الاثنين، ١٢ يناير ٢٠٢٦