مكتب النائب العام يعلن ضبط وإحضار 123 مطلوبا لدى مديريات الجبل

أعلن مكتب النائب العام عن ضبط وإحضار 123 مطلوبا في جرائم متنوعة لدى مديريات الجبل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأوضح المكتب في بيان له، عن ضبط وإحضار 31 مطلوبا في جرائم قتل و49 مطلوبا في جرائم حرابة و7 في جرائم خطف وحجز حرية، و10 مطلوبين في جرائم حيازة أسلحة واستعمالها في التهديد بارتكاب جرائم ضد النفس.

وأشار المكتب إلى أن النيابة واصلت تدابيرها الرامية إلى ملاحقة الفارين من العدالة، بغرض تعزيز أداء منظومة إنفاذ القانون وفق نسق يهدف إلى إتمام إجراءات الاستدلال، بناء على البلاغات وشكاوى مقدمة إلى مراكز الشرطة.

وأضاف المكتب أن الغرفة الأمنية المشتركة -في نطاق اختصاص مديريات الجبل- تولت إنفاذ تدابير النيابة العامة لضمان امتثال مرتكبي الجرائم التي تمس حق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة البدن لأوامر قضائية صدر بعضها منذ سنوات.