مكتب النائب العام يفتح تحقيقاً بممارسات فساد في البيضاء

أعلن مكتب النائب العام عن فتح تحقيق في ممارسات فساد تتعلق بإدارة الأموال المخصصة لجبر الأضرار التي لحقت بممتلكات بعض سكان بلدية البيضاء جراء العاصفة “دانيال” التي اجتاحت المنطقة في عام 2023.

وقال مكتب النائب العام إن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نظرت في نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف مبلغ قدره اثنان وخمسون مليوناً وأربعمائة وثلاثون ألف دينار، تم تخصيصه لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية جراء الأضرار الناجمة عن الكارثة.

وكشف التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي ومسؤولي المالية، والمراجعة الداخلية، ولجنة حصر الأضرار قد انحرفوا عن المسار الصحيح في إدارة الأموال المعهود إليهم، حيث تم صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفتهم كمضرورين، وصرف مبالغ أخرى لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أية أضرار.

كما تم إجازة صرف مبالغ مالية لأشخاص غير بالغين أو مالكين لأموال تضررت نتيجة العاصفة، وصرف مبالغ أخرى دون وجود وثائق تدلل على عدالة التصرف.

وبناءً على التحقيقات، قرر مكتب النائب العام حبس المراقب المالي، والمراجع الداخلي، وعضو المجلس البلدي، وعدد من موظفي المجلس الذين امتثلوا لإجراءات التحقيق، كما وجه مكتب النائب العام بضبط المشتبهين الغائبين وإحضارهم للتحقيق.