مكتب النائب العام يواصل تطوير منظومة «العدالة الجنائية»

أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب واصل تنفيذ برنامج تنمية قدرات المحققين في مجال الطب الشرعي، ضمن خطته التدريبية للعام 2025–2026.

وأوضح المكتب أن المركز أنجز، يوم الخميس 8 يناير 2026، النسخة الثالثة من دورة أساسيات الطب الشرعي للمحققين، وذلك بمقره، وبمشاركة مجموعة من وكلاء النائب العام العاملين في نطاق جميع محاكم الاستئناف.

وبيّن أن هذه الدورة تندرج ضمن برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تنمية القدرات المرتبطة بالخبرة القضائية، وتعزيز الإلمام بأساسيات العلوم المرتبطة بعمل العدالة الجنائية، ورفع مستوى الاستجابة القضائية في مسرح الجريمة.

وأشار المكتب إلى أن البرنامج التدريبي تضمن تطبيقات عملية مكثفة، شملت تمرينات ميدانية على مسرح جريمة افتراضي، وإجراءات كشف ومعاينة تحاكي قضايا واقعية، إضافة إلى استعراض أدلة ومعايير دولية مرتبطة بإنجاز أعمال الطب الشرعي.

كما شملت الدورة زيارات ميدانية إلى المشرحة، بهدف ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتمكين المشاركين من مناظرة إجراءات العمل الميداني لإطار الطب الشرعي بصورة مباشرة.

وأكد مكتب النائب العام أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتعزيز جودة الأداء القضائي، بما ينعكس إيجابًا على سير التحقيقات الجنائية وتحقيق العدالة.