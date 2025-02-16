«مكتب النائب العام» يواصل تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لـ«جرائم الفساد»

واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب، في مكتب النائب العام، تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لجرائم الفساد.

وأنجز المركز، في مقره، “النسختيْن الأولى والثانية من دورة العمليات المصرفية الأساسية، ضمن الربع الثاني من خطته التدريبية للعام القضائي 2024 – 2025، لفائدة ستة وثلاثين عضواً من هيئة النيابة العامة، العاملين في دوائر محاكم الاستئناف جميعها: سبها؛ درنة؛ طبرق؛ البيضاء؛ بنغازي؛ غريان؛ الزاوية؛ مصراتة؛ الخمس؛ جنوب طرابلس؛ طرابلس”.

ووفق المركز، “نُفِّذ كل نشاط تدريبي على مدى خمسة أيام، وهو جزء من حزمة برنامج مهني تخصّصي؛ تهدف هيئة النيابة العامة من ورائه إلى تنمية المقدرة، وزيادة معدّل أداء سلطة التحقيق في الجرائم ذات الطابع الفني، وتحديداً الواقعات المتصلة بالعمل المصرفي والمالي”.