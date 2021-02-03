مكتب النائب العام يُتابع نشاط وزارة الصحة

عقد المستشار الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بمكتبه في طرابلس، مع لطفي عمار وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية وشؤون الديوان بحكومة الوفاق.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، فقد طُرح خلال الاجتماع العديد من المواضيع الخاصة بنشاط وزارة الصحة، وأبدى الصور، تفهماً عميقاً للتحديات التي تواجهه القطاع الصحي خلال هذه المرحلة.

هذا وقد خلُص الاجتماع إلى تفعيل التعاون المشترك ومراعاة الملاحظات التي صدرت عن مكتب النائب العام على هامش القضايا المنظورة أمامه.

كما رحب الوكيل بإمكانية الإفراج عن بعض الموظفين الموقفين على ذمة التحقيق وفقاً للإجراءات القانونية النافذة إلى حين اتخاذ سلطة التحقيق قرارها بشأنهم، وبما يضمن إعادة العمل تدريجياً إلى ديوان الوزارة بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.